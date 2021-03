Covid-19, Zaia anticipa l'annuncio ufficiale: «Veneto è zona arancione»

Questa mattina, 5 marzo, il presidente della Regione Luca Zaia ha tenuto un nuovo aggiornamento sull'emergenza Covid-19 in Veneto dalla sede della protezione civile regionale di Marghera. Alla destra e alla sinistra di Zaia: l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e Francesca Russo, dottoressa del Servizio di Igiene e Prevenzione della Regione Veneto.

Le prime informazioni fornite dal presidente regionale sono state quelle contenute nel bollettino delle 8 di questa mattina. «Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 43.750 tamponi e quelli che hanno avuto esito positivo sono stati 1.505, il 3,44% - ha dichiarato Zaia - Noi dobbiamo guardare in faccia i numeri e, pur non facendo test ogni giorno a tutti i cittadini veneti, abbiamo trovato 1.505 positivi. Per evitare che il virus si diffonda ancora, dobbiamo evitare ogni forma di assembramento ed usare bene la mascherina. Perché siamo di fronte ad una mutazione del virus che lo rende più contagioso e quindi è più probabile che un cittadino possa infettarsi».

Il presidente Zaia ha poi riferito di essersi confrontato con altri rappresentati istituzionali questa mattina: «Il presidente dell'Emilia-Romagna mi ha detto che in una settimana sono passati da 0 a 600 nuove prese in carico negli ospedali. E ho sentito anche il ministro della salute Roberto Speranza che mi ha anticipato quello ciò che stasera sarà annunciato ufficialmente: il Veneto passa in zona arancione. L'indice di trasmissibilità del virus (Rt) è crescito molto in una settimana e la proiezione per le settimane prossime è preoccupante. Anche perché i contagi stanno crescendo, ma non è che abbiamo gli ospedali vuoti. Abbiamo 1.300 pazienti Covid, che come punto di partenza è impegnativo».

Provvedimenti di chiusura di scuole a livello regionale non sono stati ancora presi, ma la situazione è costantemente monitorata. «L'età media dei contagi si sta abbassando sempre di più - ha detto Zaia - Dobbiamo fare prevenzione e se emergesse la necessità di chiudere le scuole le chiuderemo per tutelare la salute dei ragazzi. Il nuovo dpcm permette di chiudere le scuole in presenza di 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti e noi stiamo cercando di calare questa proporzione a livello locale. Abbiamo capito, ad esempio, che non si può applicare a livello comunale perché il contesto è troppo piccolo. Quindi potremmo applicarlo a livello provinciale oppure distrettuale, utilizzando le 26 aree omogenee dei distretti sanitari».

Zaia, infine, parlando con il ministro Speranza, ha avuto la conferma che presto potrà essere utilizzato il vaccino anti-Covid di AstraZeneca per gli over 65. Inoltre, il presidente Zaia ha chiesto attenzione nella somministrazione del vaccino Pfizer, perché a suo dire da un flacone si potrebbero ricavare anche sette dosi.