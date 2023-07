Thomas Ceccon d'argento nei 100 dorso ai Mondiali di Nuoto di Fukuoka

Tre medaglie in tre giornate di gare per il veronese d'adozione Thomas Ceccon ai Mondiali di Nuoto di Fukuoka in Giappone.

La medaglia più preziosa, Ceccon l'ha vinta ieri, 24 luglio, nei 50 farfalla, migliorando anche il record italiano. Con la staffetta azzurra 4x100 stile libero, l'atleta ha vinto l'argento. E la seconda piazza d'onore, Ceccon l'ha conquistata oggi nei 100 dorso.

Il nuotatore veneto non è riuscito purtroppo a confermare il titolo mondiale da lui vinto proprio nei 100 dorso. Titolo che ora è andato all'americano Ryan Murphy, medaglia d'oro con il tempo di 52 secondi 22 centesimi. Ceccon è arrivato secondo, a 5 centesimi da Murphy e davanti ad un altro statunitense, Hunter Armstrong.