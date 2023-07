Mondiali di Nuoto, Ceccon oro nei 50 farfalla. Zaia: «Campione puro»

È veronese la medaglia più preziosa vinta dall'Italia oggi, 24 luglio, nella seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali di Nuoto, in corso nella città giapponese di Fukuoka. Il veronese d'azione Thomas Ceccon ha vinto l'oro nei 50 metri farfalla, stabilendo anche il record italiano in questa specialità. Ceccon ha chiuso la gara in 22 secondi e 68 centesimi, piazzandosi davanti al portoghese Diogo Matos Ribeiro (22.80) e al francese Maxime Grousset (22.82).

Una vittoria importante per Ceccon, che poco prima si era anche guadagnato la finale dei 100 dorso. Una vittoria festeggiata anche dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia. «Questo campione veneto è dotato di straordinaria versatilità - ha dichiarato Zaia - Complimenti da tutti gli sportivi, e dal suo Veneto in particolare. Ceccon ci ha abituato da tempo a salire sui gradini più alti del podio, ma con questa costanza ci sono da aspettarsi molti altri allori e già oggi possiamo parlare di un campione puro che è entrato nella storia nel nuoto italiano e veneto».