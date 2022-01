Virtus, derby col Legnago alle porte. Fresco: «Siamo pronti. Difficile fare pronostici, è come se iniziasse un nuovo campionato»

Dopo più di un mese dall'ultima partita, pareggiata contro il Padova, la Virtus Verona torna in campo nel derby di Legnago.

Tante le incognite che accompagnano il ritardato ritorno in campo dei rossoblù, come sottolineato anche dal presidente allenatore Luigi Fresco alla vigilia della contesa in programma domani, domenica 23 gennaio, allo stadio "Sandrini" (ore 14.30).

Queste le parole del patron e tecnico della squadra di Borgo Venezia:

«Difficile fare pronostici, è come se iniziasse un nuovo campionato. Quel che è stato ormai appartiene al passato. Abbiamo disputato un ottimo girone d'andata ma dall'ultima partita disputata è passato oltre un mese. Vedremo, sarà importante ripartire col piede giusto. Legnago? Hanno cambiato allenatore, questo complica la preparazione della gara. Avranno tante motivazioni e poi è sempre un derby, partita che sfugge ad ogni pronostico. Abbiamo lavorato bene in questo lungo periodo, ci è mancato solo il clima partita. Siamo pronti, vogliosi di fare un grande incontro».

Per quanto riguarda il capitolo formazione, saranno cinque i rossoblù che non partiranno per la ravvicinata trasferta di Legnago. Si tratta di Faedo, Vesentini, Silvestri, Pittarello (squalificato) ed il portiere Sibi Sheik, impegnato in Coppa d'Africa col Gambia.