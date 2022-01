Legnago, preso Bruno in prestito dall'Entella. Rescissione consensuale con Laurenti

Doppia operazione di mercato per il Legnago, tornato in un clima di maggior serenità dopo la difficile situazione di spogliatoio causata dai numerosi casi positivi al Covid, ora tutti negativizzati.

La società biancazzurra, tramite il proprio sito, ha infatti comunicato di aver raggiunto un accordo con Virtus Entella per l'acquisizione temporanea, fino al termine della stagione, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Bruno. Terzino destro classe 2001, il giocatore si è formato nella Polisportiva Vigor Perconti, società del quartiere romano del Quarticciolo. Dopo un'esperienza con la formazione Under-17 del Torino, è approdato al Settore giovanile dell'Entella, giocando dapprima con gli Allievi, poi nel campionato Primavera, fino all'arrivo in Prima Squadra – con debutto in Serie B nel maggio dello scorso anno – dei biancazzurri.

Parallelamente, il Club del presidente Venturato ha inoltre annunciato di aver raggiunto un accordo con il calciatore Gianluca Laurenti per la rescissione del contratto in essere. Arrivato nel mercato invernale della stagione scorsa, Laurenti è stato tra i protagonisti della cavalcata salvezza nella prima annata in Serie C.

Per la squadra di mister Serena, che ha da poco ripreso gli allenamenti, è quasi tempo di ritornare in campo. Dopo lo slittamento di ripresa imposto dalla Lega Pro, il primo incontro dell'anno sarà quello della 4^ giornata di ritorno del campionato. Un match affascinante, dato che sarà il derby scaligero con la Virtus Verona. Appuntamento, dunque, a domenica 23 gennaio (ore 14.30) al "Sandrini". I biglietti per l'ingresso alla partita sono disponibili sul portale VivaTicket fino a sabato 22 gennaio, nei punti vendita del medesimo circuito, e al Legnago Point dello stadio.