La Virtus tiene il passo delle grandi: Padova fermato, è un punto pesante prima di Natale

Quinta partita senza subire gol, sesto risultato utile consecutivo, settimo posto in classifica alla fine del girone d'andata.

La Virtus saluta il 2021 con una prestazione di alto livello, fermando addirittura sul pareggio la corazzata Padova.

Zero gol e tanto spettacolo al Gavagnin Nocini, con gli ospiti a soffrire per larghi tratti le avanzate dei rossoblù. Donnarumma salva a più riprese la sua porta, ma anche Giacomel ha il suo bel da fare: su Cissè a metà del primo tempo paratona tutta da rivedere. La girandola di cambi non modifica l'andamento del match, e alla fine il risultato di 0 a 0 è giusto e rende onore alle due formazioni. Per la Virtus è un altro passo avanti sul tabellone: settimo posto (il migliore di sempre) e 25 punti, uno in meno rispetto allo scorso anno.

Rinviata al 2 febbraio la partita contro il Südtirol, è tempo di festeggiare il Natale in anticipo: la squadra di Fresco dà appuntamento a Piacenza domenica 9 gennaio 2022.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

VIRTUS VERONA - PADOVA 0-0

Virtus Verona: Giacomel, Cella, Daffara, Danti (22' st Arma), Pittarello, Amadio, Hallfredsson (36' st Tronchin), Lonardi, Pellacani, Metlika (36' st Danieli), Zugaro (36' st Mazzolo). A disposizione: Sibi, Munaretti, Priore, Vesentini, Pinto, Faedo, Nalini, Marchi. Allenatore: Fresco

Padova: Donnarumma, Gasbarro, Della Latta, Pelagatti, Germano (7' st Chiricò), Jelenic, Cissè (15' st Biasci), Hraiech (29' st Settembrini), Ceravolo (29' st Nicastro), Kirwan (7' st Curcio), Monaco. A disposizione: Vannucchi, Vasic, Ajeti, Terrani, Andelkovic, Bifulco, Cabianca. Allenatore: Pavanel

Arbitro: Marco Monaldi di Macerata (Luca Dicosta di Biella, Federico Votta di Moliterno e Valerio Crezzini di Siena)

NOTE. Ammoniti: Cissè, Daffara, Ceravolo, Pittarello, Della Latta, Monaco, Danti, Hallfredsson, Nalini