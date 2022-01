Legnago attivo sul mercato: presi Paulinho e Pellizzari, via in prestito Muteba

Il Legnago non si ferma sul mercato.

Dopo aver già annunciato l'arrivo di Bruno dall'Entella e la rescissione consensuale con Laurenti, la società del presidente Venturato ha messo a segno altri due colpi in entrata.

Il primo accordo raggiunto è stato quello con la Triestina, dalla quale giunge a titolo temporaneo Paulo Henrique Rolim de Genova, noto come Paulinho. Classe 1997, brasiliano, il centrocampista è cresciuto nel Settore Giovanile del San Paolo, approdando alla Triestina nell'estate del 2019.

Ma non finisce qui: dalla Vis Pesaro, invece, ecco Stefano Pellizzari, preso anche lui a titolo temporaneo. In questo caso, tuttavia, l'intesa prevede anche l'obbligo di acquisto a titolo definitivo al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Quello di Pellizzari è un gradito ritorno per il Club veronese, essendo stato uno dei protagonisti della cavalcata salvezza della scorsa stagione, annata in cui si è dimostrato brillante anche in zona gol. Sua, infatti, è stata la rete del definitivo 2-2 nel debutto assoluto in Serie C, proprio in casa della Vis Pesaro. In casa biancazzurra non è stato dimenticato, poi, il suo eurogol siglato al "Manuzzi" di Cesena, occasione in cui la squadra si impose con un portentoso 3-0 in casa dei romagnoli.

In uscita, invece, è stata annunciata la cessione in prestito al Prato di Vincenzo Venturino Muteba, che si trasferisce quindi in Toscana fino al termine della corrente stagione sportiva.