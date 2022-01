Buone notizie per il Legnago: tutti negativizzati i tesserati del gruppo squadra

Serie C

Serie C Girone A

Il Legnago torna a vivere una situazione Serena.

Il Club biancazzurro ha infatti comunicato che, dopo l'ultimo giro di tamponi, tutti i propri tesserati per i quali precedentemente era stata riscontrata la positività al Covid-19, sono risultati negativi.

Decisamente un sospiro di sollievo per la società del presidente Venturato, che aveva dovuto far fronte a ben 15 elementi positivi all'interno del gruppo, di cui 13 giocatori della Prima Squadra e di 2 membri dello staff tecnico della medesima.

Attraverso un'altra nota, il Club ha fatto inoltre sapere che, nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 13 gennaio, i giocatori e membri dello staff (non colpiti recentemente dal Covid-19) che ancora non avevano ricevuto la terza dose del vaccino, si sono recati al centro dell'Azienda Ulss 9 Scaligera ubicato nell'ex supermercato Rossetto per l'inoculazione del "booster".