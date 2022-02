Verona Women, soddisfazione per Cedeño in Nazionale: tre gol e due assist con il Panama

Impatto decisivo per Lineth Cedeño in Nazionale.

L'attaccante dell'Hellas Women ha preso parte alle due sfide del Panama, entrambe contro il Belize, valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali Femminili del 2023. La numero 19 del Verona ha contribuito ad entrambe le vittorie della sua rappresentativa, servendo l'assist del 2-0 nella prima sfida - terminata poi 5-0 - e realizzando una tripletta e un altro assist nel secondo successo panamense per 8-0.

Oltre a lei, l'attaccante della Primavera gialloblù Kailey Willis è stata impegnata, con la Nazionale di Malta, nelle due sfide amichevoli - disputate giovedì 17 e sabato 19 febbraio - contro Cipro. Entrambi i match si sono conclusi con due vittorie per Willis e compagne, la prima per 2-0 e la seconda per 4-0.

Infine, con la selezione croata, Ana Jelencic ha disputato interamente il match amichevole Croazia-Slovenia, terminato 1-0 in favore delle ospiti.