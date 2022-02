Hellas Verona Women, Jelencic e Cedeño di nuovo in Nazionale

Le due giocatrici gialloblù sono state reclutate ancora una volta per affrontare le gare delle selezioni femminili di Croazia e Panama: la prima sarà impegnata nell'amichevole contro la Slovenia, la seconda scenderà in campo per i match di Qualificazione ai Mondiali di Australia e Nuova Zelanda contro Barbados e Belize