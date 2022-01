Hellas Verona Women sconfitto al Ricci: il Sassuolo Femminile cala il poker

Altra pesante sconfitta per l'Hellas Verona Women.

Le gialloblù, a seguito del sonoro ko rimediato contro il Milan, mancano nella reazione e vengono sopraffatte anche dal Sassuolo Femminile.

La sfida, valida per la 13^ giornata della Serie A Femminile 2021/22, è infatti terminata 4 a 0 a favore delle neroverdi. Per le ragazze di mister Piovani sono andate in gol Orsi, Dubcova e Clelland con una doppietta.

Venendo alla cronaca, come riportato sul sito ufficiale della società scaligera, l'inizio di partita è equilibrato allo stadio 'Ricci', con il Sassuolo che prova ad attaccare ed il Verona che si difende in maniera ordinata. Al 22' sono però le padrone di casa a passare in vantaggio: Clelland, con un preciso diagonale destro diretto verso il secondo palo, riesce a siglare il vantaggio. Dieci minuti più tardi il Sassuolo raddoppia con Orsi, che da pochi passi con una conclusione potente realizza il 2 a 0. Al 42' il Verona ha una grandissima occasione per accorciare le distanze: Cedeno vede Lemey fuori dai pali e prova a sorprenderla con una conclusione dai 30 metri. Il tiro, però, termina sulla traversa e poi sul fondo a portiere battuto. Nella ripresa, il Sassuolo trova la rete del tris al secondo minuto di gioco: Dubcova sfrutta l'assist di Clelland e dal limite dell'area di destro finalizza la terza rete delle neroverdi. Dieci minuti più tardi Clelland realizza poi la doppietta personale con un tap-in da distanza ravvicinata. Il Verona prova ancora a reagire con Jelencic, che al 24' sfiora la rete per le gialloblù: la numero 14 croata lascia partire un potente esterno sinistro dalla distanza che termina di poco sul fondo.

Il prossimo impegno delle ragazze di mister Brutti sarà quello di domenica 6 febbraio (ore 14.30), quando l'Hellas Women affronterà la Juventus nel match valido per la 14^ giornata della Serie A Femminile 2021/22.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

SASSUOLO FEMMINILE - HELLAS VERONA WOMEN 4-0 (2-0)

Reti: 22' pt e 12' st Clelland, 32' pt Orsi, 2' st Dubcova

SASSUOLO FEMMINILE: Lemey, Philtjens (da 9' st Dongus), Parisi (da 9' st Brignoli), Mihashi, Bugeja, Dubcova, Cantore, Orsi, Clelland (da 21' st Iriguchi), Santoro (da 31' st Ferrato), Filangeri (da 21' st Benoit). A disposizione: Lauria, Pondini, Pellinghelli, Cambiaghi. Allenatore: Gianpiero Piovani

HELLAS VERONA WOMEN: Keizer, Ledri, Oliva, Jelencic, Anghileri, Cedeno, Catelli (da 19' st Casellato), Ambrosi, Mancuso (da 37' st De Cao), Imprezzabile, Horvat. A disposizione: Haaland, De Sanctis, Meneghini, Sardu, Pasini, Cabrera. Allenatore: Veronica Brutti

Arbitro: Adalberto Fiero (Sez. AIA di Pistoia)

Assistenti: Centrone (Sez. AIA di Molfetta), Fumarulo (Sez. AIA di Barletta)