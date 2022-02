Hellas Verona Women, cuore e sacrificio non bastano: la Juventus passa di misura a Vigasio

Si è conclusa 0-1 la sfida tra Hellas Verona Women e Juventus Women, match valido per la 14^ giornata della Serie A Femminile 2021/22.

Una prestazione di cuore e sacrificio non è bastata alle gialloblù di mister Brutti, sconfitte di misura dalle bianconere per colpa della sfortunata autorete di Lotti all'8' del secondo tempo.

Venendo alla cronaca, come ripotato sul sito ufficiale del Club scaligero, è un inizio di gara molto intenso quello del Comunale di Vigasio, con la Juventus che manovra ed il Verona che si difende in maniera ordinata. Lo 0 a 0 con si chiude la prima frazione di gara è anche merito di un paio di interventi provvidenziali di Haaland, brava nel mantenere la porta inviolata e il risultato in parità. Nella ripresa, la Juventus inizia fortissimo e ha subito una doppia occasione per passare in vantaggio, prima con Grosso (che colpisce il palo) e poi con Cernoia: ancora una volta decisiva Haaland nella respinta del tiro. All'8', tuttavia, la Juventus riesce a passare in vantaggio dopo un'azione insistita: Lotti è sfortunata a devìare in rete la conclusione da distanza ravvicinata di Staskova, portando così il punteggio sull'1 a 0 per le ospiti. Dieci minuti più tardi l'Hellas ha l'opportunità di riportare in parità il match: il capitano Ledri viene fermata al limite dell'area da Zamarian - che viene espulsa - e si conquista un prezioso calcio di punizione dal limite dell'area. Cedeno va alla conclusione, ma la sua bordata viene respinta da Aprile. Le gialloblù, in superiorità numerica, provano fino alla fine a raggiungere il pareggio, contrastando i contropiedi bianconeri e ripartendo subito in velocità, senza però riuscire a trovare la via della rete.

Il prossimo impegno delle gialloblù sarà quello di sabato 26 febbraio (ore 14.30) quando l'Hellas Women sfiderà in trasferta il Napoli, nel match valido per la 15^ giornata della Serie A Femminile 2021/22.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA - JUVENTUS 0-1 (0-0)

Rete: 8' st aut. Lotti

HELLAS VERONA: Haaland, Ledri, Jelencic, Pasini (da 16' st De Cao), Cedeno, Catelli, Rognoni (da 33' st Mancuso), Ambrosi, Lotti (da 45' st Quazzico), Imprezzabile, Horvat

A disposizione: Gritti, De Sanctis, Marchiori, Oliva, Anghileri, Quazzico, Cabrera

Allenatore: Veronica Brutti

JUVENTUS: Aprile, Gama, Nilden (da 27' st Hurtig), Cernoia, Rosucci, Staskova (da 47' Bonfantini), Skovsen (da 39' st Panzeri), Boattin, Grosso (da 27' st Bonansea), Zamanian, Sembrant (da 39' st Lenzini)

A disposizione: Forcinella, Hyyrynen, Girelli

Allenatore: Joseph Montemurro

Arbitro: Fabi Rosario Luongo (Sez. AIA di Napoli)

Assistenti: Merciari (Sez. AIA di Rimini), Marchese (Sez. AIA di Pavia)

NOTE. Ammonite: Zamanian, Jelencic. Espulsa: Zamanian