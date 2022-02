Hellas Verona Women, Catelli allo stage della Nazionale italiana Under 23

Anna Catelli, giovane centrocampista dell'Hellas Verona Women, ha ricevuto la convocazione della Nazionale italiana Under 23.

Dopo la trafila nelle selezioni giovanili azzurre, la numero 22 gialloblù ha ricevuto la chiamata del tecnico Selena Mazzantini per partecipare al raduno di Coverciano, incominciato lunedì 14 e che si terrà fino a lunedì 21 febbraio. È in programma per le ore 15 di domani, giovedì 17 febbraio, una gara di allenamento con l'Under 19 sul Campo 2 del Centro Tecnico Federale.

La giocatrice classe 2002, arrivata lo scorso luglio in prestito dall'Inter, con la maglia scaligera ha collezionato sin qui 13 presenze nel campionato di Serie A Femminile.