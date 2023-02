Serie D, il programma delle partite della 24^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la 23^ giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. A seguito del secondo pari consecutivo a reti bianche, il Sona proverà a tornare al gol e ai tre punti nel match casalingo previsto contro l'Arconatese. Nell'ultima uscita stesso esito per il Villafranca, che si è diviso la posta in palio con il Levico Terme, e che adesso punterà alla vittoria già nella sfida interna con il Cjarlins Muzane. Il Caldiero, reduce invece dalla sconfitta di misura con la Virtus Bolzano, sarà ora ospite del Cartigliano. Trasferta anche per il Legnago, chiamato a replicare il successo ottenuto con il Cartigliano nella disputa esterna con il Torviscosa.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 24^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 19 FEBBRAIO, ore 14.30: Sona - Arconatese (direttore di gara Nuckchedy di Caltanissetta)

GIRONE C