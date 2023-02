Serie D, risultati e marcatori della 22^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B finisce a porte inviolate la sfida tra Sona e Villa Valle, che non si graffiano e si accontentano così di un punto a testa (0-0). Pareggio anche nel big match del girone C tra Adriese e Legnago, con i biancazzurri passati in vantaggio con Gasparetto, ma poi riagguantati dai padroni di casa, a segno con Montin (1-1). Il derby scaligero tra Villafranca e Caldiero, infine, se lo aggiudicano i gialloverdi, che vincono 0 a 2 grazie alle due reti siglate da Righetti e Battistini (su rigore).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 22^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Sona - Villa Valle 0-0

GIRONE C