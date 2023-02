Serie D, risultati e marcatori della 23^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B finisce a porte inviolate la sfida tra Sporting Franciacorta e Sona (0-0), con i rossoblù che ottengono così l'ennesimo pareggio del loro cammino. Stessa sorte anche per il Villafranca, nel gruppo C, bloccato sullo 0 a 0 in casa del Levico. Discorso diverso per il Legnago, che con una bella prestazione si impone 3 a 1 con il Cartigliano (andando a segno con Gatto, Rocco e Baradji), mentre il Caldiero si fa rimontare sul finale dal vantaggio iniziale siglato da Baldani: la Virtus Bolzano ribalta il destino del match, colpendo con un uno-due micidiale firmato Bounou e Kaptina (1-2).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 23^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Sporting Franciacorta - Sona 0-0

GIRONE C