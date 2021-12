Promozione, risultati e marcatori delle partite della 11^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della decima giornata, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione dell'undicesimo turno di campionato.

Nel girone A di Promozione, composto da formazioni veronesi, vince la capolista Isola Rizza Roverchiara, che si impone in trasferta a Lugagnano per 0 a 2 con Pasquali e Lutfi. Netta vittoria anche per l'Albaronco sull'Audace, match terminato 3 a 0 nel segno di Bertini, Cenomo e Bouih. Basta un sigillo al Povegliano per espugnare il campo dell'Atletico Cerea, ovvero quello di Piacenza (in foto), per lo 0 a 1 definitivo. Di misura anche il Cadidavid con l'Aurora Cavalponica, vittorioso per 2 a 1 grazie ai timbri di Mileto e Dosso, a rispondere alla rete di Vujcic per gli ospiti. Sempre di una lunghezza il Castelnuovo sul Concordia, che conquista tre punti preziosi in una gara ricca di gol: nel 2 a 3 i marcatori sono Cadete, Oliboni, Girlanda (su rigore), Ceschi e Pellegrini. Per il San Giovanni Lupatoto decide il bis siglato da Bezzetto e Andriani, a contrapporsi a Ottocento nell'1 a 2 sul terreno di gioco del Nogara. Pareggiano 1 a 1, infine, Oppeano e Virtus: a Schults risponde sul finale Beghin. Nel girone B, crolla nuovamente l'Alba Borgo Roma, infilata per cinque volte dal Chiampo: Lovato E., Sacconi (doppietta), Cavazza su rigore e Lovato N. alimentano lo 0 a 5 del tracollo giallorosso.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 11^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Albaronco - Audace 3-0 | Bertini (AL), Centomo (AL), Bouih (AL)

Atletico Cerea - Povegliano Veronese 0-1 | Piacenza (P)

Cadidavid - Aurora Cavalponica 2-1 | Mileto (C), Vujcic (AC), Dosso (C)

Concordia - Castelnuovo DG 2-3 | Cadete (CA), Oliboni (CA), Ghirlanda rig. (CO), Ceschi (CA), Pellegrini (CO)

Lugagnano - Isola Rizza Roverchiara 0-2 | Pasquali (IRR), Lutfi (IRR)

Nogara - San Giovanni Lupatoto 1-2 | Bezzetto (SGL), Andriani (SGL), Ottocento (N)

Oppeano - Virtus 1-1 | Schults (V), Beghin (O)

GIRONE B