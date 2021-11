Promozione, risultati e marcatori delle partite della 9^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri dell'ottava giornata, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione del nono turno di campionato.

Nel girone A di Promozione, composto da formazioni veronesi, colpo fuori casa del San Giovanni Lupatoto, che espugna il campo dell'Albaronco vincendo 0 a 2 grazie alla doppietta di Marastoni. Successi in trasferta anche per l'Isola Rizza Roverchiara, trionfante con un netto 0 a 3 nel derby giocato con l'Atletico Cerea (a segno Facci, Peroni e Malagnini), e la Polisportiva Virtus di misura in casa dell'Audace, con un 1 a 2 in rimonta firmato Forgia e Barion dopo la rete iniziale di Herber. Il Cadidavid batte 2 a 0 il Castelnuovo, andando a segno con Marcolini e Cacciatore; stesso risultato, ma a panni inversi, nel match tra Nogara e Povegliano, nel quale la formazione ospite è andata in gol con Piacenza e Bettinardi. L'Oppeano esulta a tempo scaduto con il gol partita di Ferrari, che regala l'1 a 0 definitivo sull'Aurora Cavalponica, mentre finisce 1 a 1 tra Lugagnano e Concordia: a Bertoletti risponde Cristanini. Nel girone B, cade tra le mura amiche l'Alba Borgo Roma, sconfitta 1 a 2 dal Caldogno: inutile la marcatura di Savi sul finale, decide il bis vicentino firmato da Battaglin e Savio.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 9^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Albaronco - San Giovanni Lupatoto 0-2 | Marastoni (SGL), Marastoni (SGL)

Atletico Cerea - Isola Rizza Roverchiara 0-3 | Facci (IRR), Peroni (IRR), Malagnini (IRR)

Audace - Virtus 1-2 | Herber (A), Forgia (V), Barion (V)

Cadidavid - Castelnuovo DG 2-0 | Marcolini (CAD), Cacciatore (CAD)

Lugagnano - Concordia 1-1 | Bertoletti (L), Cristanini (C)

Nogara - Povegliano Veronese 0-2 | Piacenza (P), Bettinardi (P)

Oppeano - Aurora Cavalponica 1-0 | Ferrari (O)

GIRONE B