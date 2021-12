San Giovanni Lupatoto, inaugurato il nuovo campo sintetico. Il presidente Perbellini: «Un sogno che si avvera»

L'ASD San Giovanni Lupatoto ha finalmente a disposizione il suo nuovo manto.

Un percorso impegnativo e sofferto, con lunghe attese tra ansie e perplessità. Dopo anni di battaglie e mesi di sacrifici, oltre a un mix di pazienza, costanza e dedizione, il Club biancorosso può ora dire di aver raggiunto il proprio grande obiettivo.

«Siamo orgogliosi di avere un campo in erba sintetica nel nostro impianto sportivo "G.Battistoni"» viene scritto sulla pagina Facebook ufficiale. «Il Presidente, Daniele Perbellini, si ritiene soddisfatto ed emozionato per il risultato ottenuto. Un sogno che si avvera».

Come già illustrato in precedenza dal patron e dalla dirigenza, «l'obiettivo primario della società era quello di garantire ai propri tesserati uno spazio ottimale per poter praticare l'attività. Un passo di fondamentale importanza sia per la grande consistenza del vivaio che negli anni fiorisce sempre più, sia per rispondere alle nuove esigenze tecniche che vedono protagoniste il calcio lupatotino».