Promozione, risultati e marcatori delle partite della 10^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della nona giornata, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione del decimo turno di campionato.

Nel girone A di Promozione, composto da formazioni veronesi, successo esterno per l'Atletico Cerea, che batte 1 a 3 la Virtus nel segno di Parol, Ghisi e Bresaola; di Abedi il gol della bandiera sul finale. L'Isola Rizza Roverchiara si impone 3 a 1 sul Concordia, colpendo con El Qorichy Y., Afyf e Pasquali su rigore, in risposta al penalty finalizzato da Nicolis. L'Audace supera il Nogara grazie alla tripletta di Herber, unico marcatore nel 3 a 0 definitivo. Pareggiano Castelnuovo e Albaronco, match nel quale Centomo che replica a Biasi. Si registrano poi tre colpi in trasferta, tutti per 0 a 1: per il Lugagnano è decisivo Bertoletti nella vittoria sull'Aurora Cavalponica, per il Cadidavid Dosso nella rete rifilata al Povegliano, mentre per l'Oppeano ci pensa Badia al fotofinish a condannare il San Giovanni Lupatoto. Nel girone B, cade l'Alba Borgo Roma sul campo del Montebello, che si fa valere con un 3 a 0 firmato Plamadeala (doppietta) e Cieno.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 10^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Audace - Nogara 3-0 | Herber rig. (A), Herber (A), Herber (A)

Aurora Cavalponica - Lugagnano 0-1 | Bertoletti (L)

Castelnuovo DG - Albaronco 1-1 | Biasi (C), Centomo (A)

Isola Rizza Roverchiara - Concordia 3-1 | El Qorichy Y. (IRR), Afyf (IRR), Nicolis rig. (C), Pasquali rig. (IRR)

Povegliano Veronese - Cadidavid 0-1 | Dosso (C)

San Giovanni Lupatoto - Oppeano 0-1 | Badia (O)

Virtus - Atletico Cerea 1-3 | Parol (AC), Ghisi (AC), Breasola (AC), Abedi (V)

GIRONE B