Nazionali Hellas: chiamata in azzurro per Coppola, Terracciano e Cortinovis

Tripla convocazione azzurra quella che ha interessato l'Hellas Verona in questi ultimi giorni del 2022.

Diego Coppola, Filippo Terracciano e Alessandro Cortinovis, gli ultimi due alla prima chiamata con la Nazionale maggiore, sono stati infatti convocati infatti dal Commissario Tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, in occasione dello stage fissato per mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Il Club gialloblù ha rivolto ai tre calciatori gialloblù, attraverso i propri canali, un caloroso in bocca al lupo in vista di questo nuovo appuntamento in maglia azzurra.