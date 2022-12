Hellas, gli auguri di Setti alla cena di Natale: «Capisco la rabbia dei tifosi, ma ora affrontiamo il 2023 con entusiasmo»

Una serata speciale all'insegna dell'unione e della condivisione: l'Hellas Verona, nella splendida cornice del Teatro Ristori di Verona, ha festeggiato l'arrivo del Natale e dell'anno nuovo.

Presenti all'evento 'Hellas Christmas' la Prima Squadra maschile al completo, tutta la Prima Squadra femminile, una delegazione di Hellas Verona Foundation, i dipendenti e i partner del mondo gialloblù che hanno potuto così scambiarsi come di consueto gli auguri di buone feste.

Sul palco sono saliti il presidente, Maurizio Setti, i capitani delle Prime Squadre gialloblù, Miguel Veloso e Michela Ledri, il responsabile del Settore Giovanile, Massimo Margiotta, e l'avvocato Antonella Benedetti, membro del Consiglio d'Amministrazione di Hellas Verona Foundation.

Il patron scaligero, in particolare, ha rilasciato queste dichiarazioni ai canali ufficiali del Club: «È doveroso farci gli auguri, anche se è un anno particolare, non bellissimo, ma l'impegno profuso da tutti è encomiabile. Per questo ci tengo a fare gli auguri a tutti quelli che lavorano per noi, di cui non si parla mai, figure fondamentali per continuare a fare quello che stiamo facendo, perché il calcio è una cosa complessa. Agli sponsor ed amici che ci aiutano e sostengono, a tutti i tifosi anche se in questo momento sono molto arrabbiati, e li posso capire perché lo sono io per primo. In questo momento è giusto augurare del bene a tutti, cercando di essere uniti. Affrontiamo il 2023 con un grande entusiasmo per il nostro obiettivo».

A dare voce e colore a 'Hellas Christmas' ci hanno pensato il corpo di ballo 'Young Man Animazione' e la 'Filippo Perbellini Big Band Orchestra', che hanno dato vita a una serata ricca di momenti ispirati alla città di Verona e allo spirito natalizio e di musica dal vivo, il tutto arricchito dal catering di 'Noality' e dal dj set di DJ Carletto.