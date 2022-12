Amichevole Verona-Istra, tutte le informazioni sui biglietti gratuiti

L'Hellas Verona, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato ai tifosi le informazioni relative ai biglietti per poter assistere al test match contro l'Istra.

Per l'amichevole, in programma domenica 18 dicembre (ore 14), sarà possibile accedere gratuitamente, previo rilascio di un titolo gratuito, allo stadio 'Bentegodi'.

Di seguito tutti i dettagli sui tagliandi:

QUANDO

Da mercoledì 14 dicembre, ore 12

DOVE

hellasverona.vivaticket.it

SETTORE

Curva Sud

CONDIZIONI

- Sarà possibile ottenere il biglietto sul web, da casa, direttamente dal link vivaticket.it o tramite il sito di Vivaticket (vivaticket.com) con stampa diretta del voucher valido per l'ingresso, senza necessità di passare dalla biglietteria per ulteriori ritiri. Tutte le informazioni sul servizio sono riportate QUI.

- Attraverso questo sito sarà possibile ottenere i biglietti online anche per chi non è in possesso della tessera "Non vi lasceremo mai" di Hellas Verona.

- L'ottenimento dei biglietti gratuiti sarà possibile ai soli residenti nelle Regioni Veneto, Trentino e Lombardia.

- I biglietti saranno disponibili esclusivamente online fino ad inizio gara o comunque fino ad esaurimento del settore di Curva Sud.

- Si avvisa che il giorno della gara le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse.