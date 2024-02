Mantova-Virtus Verona: aperta la prevendita

E' ufficialmente aperta la prevendita dei biglietti della gara tra Mantova e Virtus Verona in programma martedì 5 marzo alle 20.45 allo Stadio Martelli, valevole per l’undicesima giornata di ritorno. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente presso i punti vendita autorizzati o online (Circuito VivaTicket: https://www.vivaticket.com/.../serie-c-2023-2024.../230959).

Per il settore ospiti non è obbligatoria la tessera del tifoso: un’eventuale obbligatorietà della stessa verrà valutata dalle autorità competenti in sede di GOS.

Il prezzo dei biglietti relativi al SETTORE OSPITI è di:

EURO 15,00 INTERO

EURO 10,00 RIDOTTO DONNA, UNDER16, OVER65

I tifosi ospiti potranno acquistare i ticket nel settore a loro riservato (CURVA CISA) fino alle ore 19.00 di lunedì 4 marzo. I biglietti per il settore ospiti non saranno in vendita il giorno della gara.