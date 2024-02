Virtus Verona-Pro sesto: aperta la prevendita

Dalla mattinata di ieri fino a giovedì 29 febbraio alle 19:00 è possibile procedere all'acquisto del biglietto della gara valevole per il campionato di Serie C Now Virtus Verona-Pro Sesto con registrazione al link https://www.diyticket.it/organizers/425/virtusverona-srl: pagamento carta di credito e ricezione biglietto in pdf alla mail di registrazione oppure acquisto con prenotazione al numero gratuito 06-0406 (call center DIY orari: lun-ven 9-13 e 14- 18), anche messaggi Whatsapp; ritiro e pagamento (in contanti ed entro le ore 19:00 di giovedì 29 febbraio) del biglietto presso un punto Mooney (ex SisalPay - bar, tabacchi, edicole).

Lo spettatore dovrà solo comunicare il codice di prenotazione all'operatore del Punto Mooney (ex SisalPay) e riceverà il biglietto, pagandolo in contanti. Per localizzare i punti vendita più vicini: https://locator.mooney.it/, servizio DIY.

Al link https://www.diyticket.it/selfhelp. Video che illustra le modalità di acquisto con registrazione al sito www.diyticket.it.

TIPOLOGIA E PREZZI DEI BIGLIETTI:

PREVENDITA (*)

TRIBUNA LOCALI:

intero tribuna "A" e "B" € 10,00

ridotto Donne e Over 65 tribuna "A" e "B" € 7,00

ridotto Under 16 tribuna "A" e "B" € 5,00

tribuna VIP € 15,00

SETTORE OSPITI:

intero € 10,00

ridotto Donne e Over 65 € 7,00

ridotto Under 16 € 5,00

(*) prezzi comprensivi diritti prevendita, no eventuali diritti SISAL

GIORNO GARA:

TRIBUNA / LOCALI:

intero tribuna "A" e "B" € 15,00

ridotto Donne e Over 65 tribuna "A" e "B" € 10,00

ridotto Under 16 tribuna "A" e "B" € 5,00

tribuna VIP € 20,00

(IL GIORNO GARA NON È IN VENDITA IL SETTORE OSPITI)

Tutte le informazioni disponibili anche su www.virtusverona.it