Virtus Verona: la felicità di Sibi dopo i due rigori parati al Vicenza

Ieri tra la nebbia del Menti di Vicenza è stata la serata di Sibi Sheikh, l'estremo difensore della Virtus Verona ha parato due rigori a Ferrari in 120 secondi. La sua storia parte da lontano e dal suo arrivo nove anni fa in Italia con un barcone, in fuga dalle difficoltà e dal Gambia. Nel 2016 il suo esordio in Serie D e poi tutta la trafila fino alla Serie C.

Le parole di Sibi dopo la gara di Vicenza: I rigori? È stato un momento difficile ma bellissimo. Devo ringraziare Lorenzo Faccini, il nostro allenatore dei portieri, che mi ha aiutato molto a preparare la partita e studiare gli avversari. Sul secondo tiro ho cercato di indurlo a calciare dall'altra parte così è andata. Non è la prima volta che mi succede di parare due rigori nella stessa partita. Era accaduto l'anno della promozione in Serie D contro il Mantova".

