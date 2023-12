Pro Vercelli-Virtus Verona: finisce 0-0 la gara del Silvio Piola

Finisce in parità la sfida dello Stadio Silvio Piola tra Pro Vercelli e Virtus Verona (0-0). Un risultato che serve alla squadra veronese per chiudere in bellezza questo girone d'andata: 28 punti conquistati e record per la compagine di Fresco, che non aveva mai fatto così bene nella prima parte di stagione.

In cronaca.

Al 4' Casarotto prova il tiro di potenza, palla alta. Tredici minuti dopo ci prova ancora la Virtus con un colpo di testa di Gomez, Sassi respinge, poi però Cabianca sbaglia il gol con un tap-in da buonissima posizione. Sul finire del primo tempo si vede la Pro Vercelli, con Comi che manca di poco il tocco in rete.

Al 21' della ripresa ottima azione di Mustacchio, cross per Comi che in acrobazia cerca il gol spettacolare, ma la conclusione non inquadra lo specchio della porta. Sul finale Metlika ci prova da fuori per la squadra di Fresco, ma non riesce a trovare il gol partita. Finisce 0-0.

IL TABELLINO

PRO VERCELLI-VIRTUS VERONA 0-0

PRO VERCELLI (4-3-3): J. Sassi, R. Iezzi (29' st. Seck), G. Parodi, A. Camigliano, D. Sarzi Puttini (25' st. Carosso), H. Haoudi (43' st. Petrella), S. Santoro, C. Rutigliano (25' st. Emmanuello), M. Mustacchio, G. Comi (25' st. Nepi), M. Maggio. All: Dossena Andrea



VIRTUS VERONA (3-5-2): S. Sibi, M. Ruggero, E. Cabianca, F. Mazzolo (13' st. Mazzolo), M. Daffara, G. Begheldo (28' st. Menato), D. Mehic (13' st. Vesentini), A. Metlika, G. Manfrin (41' st. Ntube), M. Casarotto, J. Gomez Taleb (28' st. Toffanin). All: Fresco Luigi



AMMONITI: A. Camigliano (P), M. Maggio (P), M. Daffara (V), G. Begheldo (V), A. Menato (V)