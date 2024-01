Virtus Verona: sconfitta in amichevole contro il Sassuolo

Squadra in casa

Squadra in casa Sassuolo

La Virtus Verona è uscita sconfitta 5-1 nella gara amichevole disputata contro il Sassuolo, compagine di Serie A. La squadra di Fresco, nonostante la pesante sconfitta, ha disputato una buon match e ha chiuso la prima frazione in parità (1-1). Nella ripresa la compagine di Dionisi è uscita fuori e anche grazie alla tripletta di Mulattieri ha chiuso i conti.

La Virtus è scesa in campo con tutti gli elementi disponibili ed è passata in vantaggio in chiusura della prima frazione, con un colpo di testa di Begheldo, su azione da calcio d'angolo battuto da Metlika. Il Sassuolo ha pareggiato sul finire del primo tempo con Henrique e nella ripresa ha trovato il 2-1 con Volpato su calcio di rigore e poi la tripletta di Mulattieri.

Per gli uomini di Fresco domenica ci sarà la sfida sul campo del Vicenza, con calcio d'inizio alle 18.30.

IL TABELLINO

Marcatori: 42' Begheldo (V); 44' Matheus Henrique, 55' rig. Volpato, 64' e 89' e 90' Mulattieri (S)

SASSUOLO: Cragno (46' Consigli); Pedersen (46' Missori), Ruan Tressoldi (67' Loeffen), Viti (46' Ferrari), Doig (63' Falasca); Lipani (67' Leone), Matheus Henrique (46' Thorstvedt); Berardi (46' Castillejo), Bajrami (46' Volpato), Laurienté (46' Ceide); Pinamonti (46' Mulattieri). Non entrato: Pegolo. Allenatore: Alessio Dionisi

VIRTUS VERONA: Sibi (32' Voltan, 60' Zecchin), Lodovici (46' Cabianca), Ruggero (83' Ntube), Ntube (46' Toffanin), Zarpellon (16' Amadio), Metlika (46' Demirovic), Mehic (46' Mazzolo), Nalini (17' Begheldo, 77' Oje), Vesentini (46' Gomez, 77' Ambrosi), Ceter (36' Danti), Menato (46' Zigoni). Allenatore: Gigi Fresco