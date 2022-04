Il Legnago chiama a raccolta i propri tifosi: con l'AlbinoLeffe #TuttiPresenti al Sandrini

Partita importante, praticamente decisiva, quella che il Legnago si appresta a disputare sabato, 16 aprile, alle 14.30 allo stadio comunale "Sandrini".

La squadra biancazzurra affronterà l'AlbinoLeffe in occasione dell'ultima gara casalinga della stagione regolare, nella speranza che sia però la penultima dell'annata. Proprio per centrare l'obiettivo di prolungare gli impegni oltre la fine del campionato, raggiungendo i play-out ed evitando la retrocessione diretta, la formazione di Colella avrà bisogno ancora più del solito della vicinanza di tifosi, simpatizzanti, amici e sportivi tutti. Per questo, la società del presidente Venturato ha deciso di lanciare la promozione "#TuttiPresenti", con un ribassamento dei prezzi per i tagliandi di ingresso all'impianto sportivo che, si ricorda, è tornato ad essere al 100% della capienza.

Per l'incontro, dunque, saranno attive queste tariffe, senza ulteriori riduzioni:

Tribuna Centrale 10 euro

Tribuna laterale 5 euro

Parterre 5 euro

Nonostante i prezzi saranno gli stessi anche il giorno stesso della sfida, il Club ha comunque invitato le persone interessate ad assistere al match ad acquistare il biglietto in anticipo, al fine di evitare code e rallentamenti ai botteghini nella giornata di sabato.