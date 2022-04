Legnago, al posto dell'esonerato Serena torna mister Colella

Giovanni Colella torna sulla panchina del Legnago, pronto a tentare di compiere l'impresa salvezza in questo finale di stagione.

La società biancazzurra, dopo aver annunciato l'esonero di Michele Serena, ha comunicato di aver riaffidato al "Sergente" la guida tecnica della Prima Squadra.

Così il tecnico nella conferenza di presentazione-bis: «Abbiamo tutta la possibilità di farcela, senza star qui a parlare di grandi tragedie. La squadra secondo me non sta così male, la sensazione è che non sia una cosa granché diversa dall'anno scorso, per quanto riguarda la condizione generale, a parte qualche fastidio dovuto a situazioni contingenti. Chiaro che c'è qualche partita in meno, ma io non la vedo così preoccupante la situazione».

Al suo fianco, nella sala stampa dello stadio comunale "Sandrini", il presidente Davide Venturato, che ha spiegato la sua decisione: «Ci siamo incontrati lunedì, abbiamo fatto una bella chiacchierata e chiarito le nostre divergenze. Tra persone intelligenti ci si mettono due secondi per capire quali possono essere stati gli errori eventualmente commessi da tutte le parti, e così è stato. La squadra sembrava si stesse spegnendo. L'avvicendamento, purtroppo non è riuscito a dare quel cambio di passo necessario, e ora crediamo che il ritorno di mister Colella possa fare questo».