Legnago, falsa partenza per il Colella-bis: al Sandrini vince il Fiorenzuola

Il Legnago finisce ko anche contro il Fiorenzuola, nonostante il ritorno in panchina di Colella, e adesso per salvarsi deve sperare solamente in verdetti positivi nelle ultime tre partite di campionato.

Una battuta d'arresto che complica ancora di più la strada verso l'obiettivo, che comunque non è ancora sfumato del tutto, con i biancazzurri obbligati a crederci fino in fondo. Il match si sblocca in favore degli ospiti poco prima della mezz'ora di gioco, quando Sartore cade in area e l'arbitro assegna calcio di rigore. Dagli undici metri Stronati trasforma per lo 0 a 1. La ripresa parte subito male per i padroni di casa, dato che al 3' una punizione perfetta del capitano Ferri, vale il raddoppio del Fiorenzuola. Per il Legnago è una mazzata, ma la reazione c'è, prima vana con Alberti, poi concreta con il gol di Giacobbe al 22' ad accorciare le distanza. All'incirca al 70', Antonelli perde un brutto pallone, che apre ad un contropiede letale due contro uno, con Mastroianni freddo nel chiudere la ripartenza alle spalle di Corvi per il definitivo 1 a 3. Duro colpo per i locali, che finiscono anche in dieci dopo il secondo giallo e la conseguente espulsione di Gasparetto.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

LEGNAGO SALUS - FIORENZUOLA 1-3 (0-1)

Reti: 29′ pt Stronati (F) rig.; 3′ st Ferri (F), 22′ st Giacobbe (LS), 30′ st Mastroianni (F)

LEGNAGO SALUS (4-3-1-2): Crovi; Ricciardi, Gasparetto, Stefanelli, Pitzalis (28′ st Bruno); Giacobbe, Yabre, Paulinho (11′ st Lollo); Sgarbi (11′ st Antonelli); Contini, Buric (11′ st Alberti).

A disp.: Enzo, Rossini, Pellizzari, Bondioli, Meneghetti, Salvi, Zanetti, Maggioni. All. Giovanni Colella

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro (45′ st Potop), Ferri, Cavalli, Dimarco; Piccinini (45′ st Gerace), Stronati, Oneto; Giani (19′ st Bruschi), Mastroianni (31′ st Arrondini), Sartore (31′ st Zunno).

A disp.: Burigana, Potop, Ghisolfi, Mamona, Varoli. All. Luca Tabbiani

Arbitro: sig. Di Francesco (sez. Ostia Lido)

Ammoniti: Pitzalis (LS), Corvi (LS), Giani (F), Yabre (LS), Gasparetto (LS), Oneto (F), Piccinini (F)

Espulsi: 45′ st Gasparetto (LS) per somma di ammonizioni