Il Legnago affonda con la Pro Vercelli: si complica l'impresa salvezza

Non fa punti il Legnago, e adesso il cammino per la salvezza si fa sempre più arduo.

Nella sfida casalinga contro la Pro Vercelli, ad imporsi sono infatti gli ospiti grazie ad una sola rete. Un brutto risultato per la compagine biancazzurra, che aveva assolutamente bisogno di un tabellino favorevole per risollevare le critiche sorti della classifica.

Partono meglio i ragazzi di mister Serena, che si rendono subito pericolosi su uno spunto di Sgarbi. Poco dopo è Antonelli a spaventare la formazione avversaria, con una bella volèe su cross da destra di Ricciardi. Il Legnago continua a mantenere il pallino del gioco e, a metà tempo, è invece Contini ad impegnare il portiere con un missile da fuori area. Dopo l'intervallo, al rientro in campo, il Legnago parte ancora arrembante di nuovo con Contini. Al 14', un po' a sorpresa, la Pro Vercelli passa in vantaggio: Panico pesca l'angolino giusto dal limite. Il gol subito inaspettatamente mette in difficoltà i biancazzurri, e al 16' serve un salvataggio provvidenziale di Corvi ad evitare il raddoppio vercellese. Al 24′ traversa di Comi, replicata quattro minuti più tardi da Belardinelli. Il Legnago riesce a riorganizzare le idee, ma il tempo scorre e ormai è tardi. Al 47', in pieno recupero, segna Sgarbi, ma l'arbitro annulla per una carica di Alberti sul portiere Rizzo. Il match finisce così 0 a 1 in favore della Pro Vercelli.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

LEGNAGO SALUS - PRO VERCELLI 0-1 (0-0)

Reti: 14′ st Panico (PV)

Legnago Salus (4-3-1-2): Corvi; Ricciardi, Bondioli, Stefanelli, Rossi (27′ pt Bruno); Antonelli (28′ st Alberti), Yabre, Pitzalis (18′ st Lollo); Giacobbe (27′ st Zanetti); Sgarbi, Contini. A disp.: Enzo, Rossini, Meneghetti, Casarotti, Gasparetto. All. Michele Serena

Pro Vercelli (3-4-2-1): M. Rizzo; Auriletto, Minelli, Cristini; Clemente, Louati (15′ st Della Morte), Vitale, Crialese; Rolando (15′ st Belardinelli), Panico (26′ st Bruzzaniti); Comi. A disp.: Rendic, Scali, Masi, Jocic, L. Rizzo, Macchioni, Secondo. All. Franco Lerda

Arbitro: sig. Burlando (sez. Genova)

Ammoniti: Louati (PV), Ricciardi (LS), Clemente (PV), Comi (LS)

Espulsi: 35′ st il vice allenatore Perna (LS)