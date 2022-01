Legnago, attiva la promo per i biglietti "Sempr3ConNoi"

Il Legnago cerca di chiamare a raccolta i propri tifosi, incentivandoli con una nuova iniziativa.

Il mese di febbraio vedrà infatti impegnata la formazione biancazzurra per tre gare consecutive tra le mura amiche dello stadio comunale "Sandrini". Un'occasione per poter avere ancora maggior supporto: un aspetto che è mancato molto in questi ultimi tempi, e che le squadre necessitano, non solo a livello calcistico, ma anche e soprattutto umano, con la pandemia da Covid-19 che ancora inficia il nostro vivere per come lo conoscevamo prima che l'arrivo del virus sconvolgesse tutto. Proprio per dare concretezza a questa volontà di vicinanza, la società veronese ha deciso di lanciare la promozione "Sempr3ConNoi", che permetterà di acquistare i tagliandi d'ingresso per le prossime tre gare casalinghe al prezzo di due.

La promozione è valida per le seguenti partite:

Legnago – Lecco 01/02 ore 14:30

Legnago – Piacenza 05/02 ore 14:30

Legnago – Giana Erminio 13/02 ore 14:30

La validità della promozione termina martedì 1 febbraio, dopodiché non sarà più valida. Al momento, i "mini-abbonamenti" sono acquistabili sul sito di VivaTicket e nei punti vendita autorizzati. La vendita presso il "Legnago Point" sarà comunicata successivamente.