Legnago, Ciccone e Contini in uscita? La società smentisce: «Solo voci di mercato, nessuna trattativa»

Ciccone e Contini fuori dai piani del Legnago? Non per la società biancazzurra.

Il Club del presidente Venturato, tramite una nota apparsa sul sito, ha smentito le continue voci di una possibile cessione dei due giocatori.

Questo il contenuto del comunicato ufficiale:

«F.C. Legnago Salus ritiene doveroso affermare che, contrariamente a quanto riscontrabile in alcuni "scoop di mercato" riguardanti giocatori tesserati per la nostra Società, apparsi su alcune testate giornalistiche, i calciatori Nicola Ciccone e Gianluca Contini non sono in uscita.

Per quanto concerne il primo, la Società smentisce categoricamente qualsiasi trattativa per la cessione sui diritti alle sue prestazioni sportive, ritenendolo incedibile. In merito alla posizione del secondo, la Società ricorda di aver stipulato con Cagliari Calcio un accordo per il trasferimento a titolo temporaneo del giocatore valido fino al 30 giugno 2022, e non vi è alcuna intesa per un eventuale rientro anticipato alla compagine che ne detiene il cartellino.

Siamo ben consci che trattative, ipotesi e "bombe" di mercato fanno parte del mestiere dei giornalisti sportivi, e che spesso sono i temi più ricercati dai tifosi, e non è certo volontà o interesse di questa Società limitare il lavoro di chicchessia. Tuttavia, la Società ha anche il diritto-dovere di tutelarsi di fronte a circostanze che possono inficiarne l'operato, in un contesto che è sia sportivo sia imprenditoriale e che riguarda il Cda, i soci, i lavoratori, i collaboratori e i tifosi, ritenendo altresì doveroso che qualsiasi notizia – non solo quelle riguardanti il Legnago Salus – dovrebbe necessariamente passare da una fase di verifica, prima di essere data in pasto al pubblico come verità assoluta».