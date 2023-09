Il Legnago parte alla grande: poker d'esordio all'Arzignano Valchiampo

Non poteva iniziare meglio di così la nuova avventura in Serie C del Legnago: alla prima di campionato, al "Mario Sandrini", la formazione biancazzurra si è imposta per 4 a 0 sull'Arzignano Valchiampo.

I ragazzi di mister Donati partono subito forte, creando il primo pericolo già dopo un paio di minuti. Al 16' ecco il vantaggio dei padroni di casa: sul lancio di Van Ransbeeck, il movimento di Rocco attira i difensori avversari, lasciando campo libero a Svidercoschi, che con freddezza segna il primo gol ufficiale di stagione per il vantaggio. Al 37′ lo stesso Rocco conquista una bella punizione dai venti metri, di cui si incarica Martic che pennella il raddoppio. E nel recupero arriva anche la terza rete, proprio con capitan Rocco, che sigilla la prima frazione di gioco con una parabola dalla zona sinistra dell'area di rigore.

Andato al riposo sul 3 a 0, il Legnago torna in campo nel secondo tempo con la giusta sicurezza e tranquillità, amministrando il punteggio, concedendo il minimo indispensabile ai tentativi di rientrare nel match degli avversari, e spaventandoli con qualche bel contropiede, sfiorando in diverse occasioni il poker. Il quarto timbro alla fine arriva, anche in questo caso nel recupero, siglato da Mbakogu.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

LEGNAGO SALUS - ARZIGNANO VALCHIAMPO 4-0 (3-0)

Reti: 16′ pt Svidercoschi (LS), 38′ pt Martic (LS), 47′ pt Rocco (LS); 48′ st Mbakogu (LS)

Legnago Salus (3-4-1-2): Fortin; Pelagatti (39′ st Motoc), Martic, Noce; Muteba (25′ st Hadaji), Viero, Casarotti, Mazzali; Van Ransbeeck (14′ st Buric); Svidercoschi (25′ st Mbakogu), Rocco (14′ st Giani). A disp.: Businarolo, Tosi, M. Travaglini, Sambou, Diaby, Ruggeri, Sternieri, Franzolini. All. Massimo Donati

Arzignano Valchiampo (4-3-1-2): Raina; Cariolato, Molnar, Piana, Gemignani (39′ st Bernardi); Lakti (Centis), Casini (17′ st Bordo), Antoniazzi; Lunghi; Baldè (17′ st Cazzadori), Parigi (17 st Grandolfo). A disp.: Pigozzo, Boseggia, Zanon, Barba, Davi, Campesan, Milillo, Canato. All. Giuseppe Bianchini

Arbitro: sig. Ursini (sez. Pescara)

Ammoniti: Viero (LS), Van Ransbeeck (LS), Bordo (AV), Motoc (LS)