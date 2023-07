Legnago, buone risposte dalla prima amichevole estiva

Serie C

Serie C

Il tabellino recita 1-0 per il Göztepe, ma l'inerzia dell'amichevole, specie nel primo tempo, è stata a favore del Legnago Salus.

Alla prima uscita stagionale a Pergine Valsugana, contro una squadra ben più avanti nella preparazione, i biancazzurri hanno fatto vedere la giusta intensità voluta da mister Massimo Donati, e trame di gioco già riconoscibili e codificate. Un atteggiamento battagliero che ha sorpreso i turchi, che si sono arroccati dietro subendo le folate dei veronesi, che hanno creato alcune nitide palle gol con Rocco, Svidercoschi, Van Ransbeeck e Muteba, che ha preso un palo. Un legno, nella ripresa, lo ha scheggiato anche Sambou, con la squadra che, soprattutto nel finale, si è riversata in avanti per recuperare lo svantaggio, arrivato per un calcio di rigore trasformato da Mamah al 19′.

A fine partita, mister Donati si è detto soddisfatto della prestazione, della mentalità messa in campo da capitan Rocco e compagni, auspicando di vedere lo stesso atteggiamento domenica, 30 agosto, nel secondo test in programma contro il Palermo.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

LEGNAGO SALUS - GÖZTEPE 0-1 (0-0)

Reti: 19' st Mamah rig.

Legnago Salus (3-4-1-2): Fortin (1’st Tosi); Sbampato (17’st Lonardoni, dal 32’st Rodella), Martic (17’st Pelagatti), Noce (1’st Ruggeri); Muteba (1’st M. Travaglini), Viero (1’st Casarotti), Baradji (1’st Diaby), Mazzali (17’st Sternieri); Van Ransbeeck (17’st Giani); Rocco (1’st Sambou), Svidercoschi (1’st Zanetti).

A disp.: Businarolo, A. Travaglini. All.: Donati.

Göztepe (3-5-2) pt: Zcimen; Komur, Gottwalt, Altrkardes; K. Yildiz, Akgün, Lucky, Malak, Gedik; Kvasina, Kanatsizkus. All.: Kokovic.

Göztepe (3-5-2) st: Y. Yildiz; Traore, Diouf, Serbest; Dere, Mamah, Nukan, Palmer, Bayrak; Diallo, Tijanic. All.: Kokovic.

Arbitro: sig. Cazzavillan (sez. di Vicenza)