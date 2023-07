Pochi ritocchi e tante permanenze: il Legnago riparte dalle proprie certezze

Dopo la vittoria dello scorso campionato di Serie D, il Legnago torna tra i professionisti ripartendo dalle proprie colonne portanti.

Incominciata già la preparazione precampionato, la Prima squadra biancazzurra potrà contare su tante permanenze, alle quali si sono aggiunti alcuni acquisti mirati.

Primo tra i rinnovi è stato quello del capitano, Daniele Rocco, giocatore di leadership ed esperienza autore di 14 reti (molte delle quali decisive) in 32 presenze in campionato, e che ha trovato la via del gol anche in Coppa Italia. Dopo di lui è seguita la conferma di Luca Zanetti, prodotto del vivaio, che ha sottoscritto un accordo biennale e, nonostante i 21 anni ancora da compiere, si appresta ora a disputare la sua quinta stagione tra i "grandi". Non poteva poi mancare il proseguimento del vicecapitano Kevin Van Ransbeeck, uno degli uomini più rappresentativi dello spogliatoio, "cervello" del centrocampo. Ormai pilastri del gruppo, anche i "ministri della difesa" Mario Noce ed Edoardo Sbampato si sono legati per un altro anno alla società del presidente Venturato. C'è poi Federico Viero, arrivato in corsa l'ultima annata e premiato per il suo contributo. Chiudono la serie dei restanti il roccioso difensore Giacomo Ruggeri, il giovane terzino Simone Mazzali e l'esterno Vincenzo Muteba.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, gli ultimi arrivati sono l'austriaco classe 1995 Manuel Martic, centrocampista "di lotta" (schierabile anche come difensore centrale), cresciuto tra Behamberg e Vorwärts Steyr, ed ex St. Pölten, Rapid Vienna, Inter Zapreši?, Mez?kövesd-Zsóry e HJK, e il veronese Riccardo Tosi, portiere classe 1999 di Negrar cresciuto tra San Martino Speme ed Hellas Verona, prima degli approdi in prestito a Virtus e Arzignano ValChiampo, reduce da tre stagioni di LegaPro al Mantova.