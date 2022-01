Legnago, ecco Maggioni in prestito dal Modena

Serie C

Serie C Girone A

Il calciomercato del Legnago continua con grande impeto.

Dopo gli ingaggi di Bruno, Paulinho e Pellizzari, la società biancazzurra non si ferma e ufficializza un altro innesto a rinforzo della squadra di mister Serena.

«F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo con il Modena Football Club 2018 per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Maggioni.

Classe 2001, terzino destro, il giocatore è cresciuto nel Settore Giovanile della Sampdoria. Nel 2019 la prima esperienza tra i "grandi", con il Real Forte in Serie D, quindi nella scorsa stagione ecco il debutto tra i "pro", con la maglia dell'Arezzo, giocando entrambe le sfide del girone B della Serie C con il Legnago Salus.

Approdato al Modena in estate, ora sbarca in riva al Bussè: benvenuto!»

Questa la nota del Club del presidente Venturato apparsa sul sito. Juanito Gomez e compagni, dopo il pareggio beffardo rimediato contro la Virtus, saranno ora impegnati nella prossima sfida interna contro il Lecco, in programma martedì 1 febbraio alle ore 14.30. Per avvicinare maggiormente i tifosi, è stata di recente lanciata l'iniziativa dei biglietti "Sempr3ConNoi", che permetterà di acquistare i tagliandi per le prossime tre gare casalinghe al prezzo di due.