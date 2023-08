Hellas Women, il calendario di campionato delle gialloblù: all'esordio sarà Verona-Lazio

La Divisione Serie B Femminile ha reso noto il calendario del prossimo campionato di Serie B 2023/24, che inizierà domenica 17 settembre e si concluderà il 19 maggio.

Si preannuncia subito un big match per l'Hellas Verona Women, che debutterà al 'Sinergy Stadium' di via Sogare contro la Lazio Women. Il girone di andata si chiuderà domenica 28 gennaio in casa contro il Cesena, mentre quello di ritorno ripartirà la settimana successiva con il calendario che simmetricamente vedrà il Verona sfidare la Lazio in trasferta a Roma.

Di seguito il calendario completo delle gialloblù di mister Pachera:

SERIE B 2023/24 - IL CALENDARIO DELL'HELLAS VERONA WOMEN

Giornata 1 | Hellas Verona Women-Lazio Women

Giornata 2 | Pavia A-Hellas Verona Women

Giornata 3 | Hellas Verona Women-Genoa

Giornata 4 | Freedom Cuneo-Hellas Verona Women

Giornata 5 | Hellas Verona Women-Ravenna Women

Giornata 6 | Parma-Hellas Verona Women

Giornata 7 | Hellas Verona Women-Arezzo CF

Giornata 8 | Ternana Women-Hellas Verona Women

Giornata 9 | Hellas Verona Women-Tavagnacco

Giornata 10 | Res Women-Hellas Verona Women

Giornata 11 | Hellas Verona Women-Brescia CF

Giornata 12 | Chievo Women-Hellas Verona Women

Giornata 13 | Hellas Verona Women-San Marino Academy

Giornata 14 | Bologna-Hellas Verona Women

Giornata 15 | Hellas Verona Women-Cesena

Giornata 16 | Lazio Women-Hellas Verona Women

Giornata 17 | Hellas Verona Women-Pavia A

Giornata 18 | Genoa-Hellas Verona Women

Giornata 19 | Hellas Verona Women-Freedom Cuneo

Giornata 20 | Ravenna Women-Hellas Verona Women

Giornata 21 | Hellas Verona Women-Parma

Giornata 22 | Arezzo CF-Hellas Verona Women

Giornata 23 | Hellas Verona Women-Ternana Women

Giornata 24 | Tavagnacco-Hellas Verona Women

Giornata 25 | Hellas Verona Women-Res Women

Giornata 26 | Brescia CF-Hellas Verona Women

Giornata 27 | Hellas Verona Women-Chievo Women

Giornata 28 | San Marino Academy-Hellas Verona Women

Giornata 29 | Hellas Verona Women-Bologna

Giornata 30 | Cesena-Hellas Verona Women