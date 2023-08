Hellas Women, ufficiale l'ingaggio di Carrer

Nuovo rinforzo di qualità per l'Hellas Verona Women, che ha ufficializzato l'arrivo di Kristin Carrer, giocatrice che ha sottoscritto con il Club gialloblù un contratto fino al 30 giugno 2024.

Nata a Torino il 6 giugno 2002, Carrer è cresciuta nei settori giovanili di Atletico Torino, CBS Calcio e Rapid Torino prima di trasferirsi alla Juventus all'età di 14 anni. Con le bianconere la centrocampista ha disputato quattro stagioni, durante le quali si è aggiudicata un campionato italiano Under 17 e due Tornei di Viareggio.

Nel 2021 Carrer si è poi trasferita alla Sampdoria, con cui ha esordito in Serie A, prima di passare in prestito alla Sassari Torres, squadra con cui ha concluso la stagione 2021/22 in B.

Nell'ultima annata, 2022/23, la centrocampista ha giocato nel campionato cadetto tra le fila del Ravenna Women, con cui ha collezionato 26 presenze e cinque reti in totale.