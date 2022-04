Hellas Verona Women, gli impegni delle gialloblù convocate in Nazionale

Le due calciatrici dell'Hellas Verona Women, Ana Jelencic e Kailey Willis, sono state convocate da Croazia e Malta Under 19 per i match che coinvolgeranno prossimamente le due Nazionali.

Di seguito il riepilogo dei relativi impegni:

ANA JELENCIC (Croazia)

Moldavia - Croazia (08/04, Zimbru Stadium, Chi?in?u - Qualificazioni Mondiali 2023)

Croazia - Romania (12/04, Stadion Radnik, Velika Gorica - Qualificazioni Mondiali 2023)

KAILEY WILLIS (Malta Under 19)

Irlanda del Nord - Malta (06/04, Inver Park, Larne - Campionato Europeo Under 19)

Azerbaigian - Malta (09/04, Inver Park, Larne - Campionato Europeo Under 19)

Malta - Isole Faroe (12/04, Seaview, Belfast - Campionato Europeo Under 19)

Oltre a loro, quattro ragazze del Settore Giovanile gialloblù hanno ricevuto la loro prima chiamata da parte della Nazionale italiana Under 15. Reduci dal campionato di categoria appena conquistato, Irene Bucci, Alice Martari, Greta Zanoni e Gaia Zordan hanno vestito per la prima volta la maglia azzurra, partecipando allo Stage 'Calcio+15' organizzato dalla Nazionale Femminile Under 15. Il raduno - che si è svolto presso il Centro Tecnico Federale 'Luigi Ridolfi' di Coverciano, da mercoledì 30 marzo a sabato 2 aprile - oltre ad ospitare le significative testimonianze di calciatrici e tecnici che svolgono da anni la loro attività nell'ambito del calcio femminile, ha visto l'organizzazione di attività volte al miglioramento tecnico e tattico delle giovani calciatrici.

La Divisione Calcio Femminile della FIGC, nel frattempo, ha comunicato data e orario della 20a giornata della Serie A femminile 2021/22. Hellas Verona - Inter si disputerà sabato 23 aprile (ore 12.30) presso lo stadio comunale di Vigasio.