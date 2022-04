Hellas Verona Women, tracollo a Roma: le giallorosse rifilano sette gol

L'Hellas Verona Women crolla nettamente con la Roma, incassando un pesante 7 a 1 che non lascia molto da dire.

L'unica nota positiva per le gialloblù è il gol della centrocampista classe 2004 Giorgia Arrigoni, che ha trovato nella ripresa la sua prima rete in Serie A.

Quanto alla cronaca, le capitoline passano in vantaggio già al 10': Mijatovic, su assist di Giugliano, trova l'1 a 0 con una conclusione di piatto al volo da pochi passi che va ad infilarsi sotto la traversa. Al 24' la numero 8 giallorossa trova poi la doppietta personale, finalizzando con un colpo di testa l'assist dalla destra di Glionna. Nella ripresa il drastico peggioramento: al 7' la Roma trova di nuovo la via della porta: Andressa, lanciata in velocità, con un colpo sotto riesce ad anticipare l'uscita di Haaland. Sette minuti più tardi da Lazaro, autrice del precedente assist, centra poi la gioia personale con una conclusione al volo dal centro dell'area. Al 26' Arrigoni rende meno amaro il passivo, concretizzando con un destro da pochi passi su assist di Rognoni. Nonostante la rete subìta, la squadra di casa non smette di creare gioco e manda a segno - entrambe in contropiede - al 31' Pirone ed al 34' Glionna. Sul finale trova il gol anche Haug, che al 40' trasforma da pochi metri l'assist dalla destra di Pirone.

Le scaligere torneranno in campo nel weekend del 23 e 24 aprile, quando al comunale di Vigasio affronteranno l'Inter, nel match valido per la 20a giornata della Serie A femminile 2021/22.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

ROMA WOMEN - HELLAS VERONA WOMEN 7-1 (2-0)

Reti: 10' pt e 24' pt Mijatovic, 7' st Andressa, 14' st Lazaro, 26' st Arrigoni, 31' st Pirone, 34' st Glionna, 40' st Haug

Roma Women (3-4-2-1): Ceasar; Bartoli, Kollmats, Linari; Glionna, Giugliano (da 20' st Bernauer), Greggi, Di Guglielmo (da 1' st Borini); Andressa (da 37' st Bergersen), Mijatovic (da 25' st Pirone); Lazaro (da 20' st Haug). A disposizione: Lind, Ghioc, Soffia, Pettenuzzo. Allenatore: Alessandro Spugna

Hellas Verona Women (4-3-3): Haaland; Miagkova, Horvat, Ambrosi, De Sanctis (da 38' st Quazzico); Lotti (da 1' st Mancuso), Sardu, Jelencic; Pasini (da 1' st Arrigoni), Rognoni, Anghileri (da 29' st Casellato). A disposizione: Gritti, Ledri, Marchiori, Oliva, Imprezzabile. Allenatrice: Veronica Brutti

Arbitro: Niccolò Turrini (Sez. AIA di Firenze)

Assistenti: Porcheddu (Sez. AIA di Oristano), Pinna (Sez. AIA di Oristano)

NOTE. Ammonite: Jelencic, De Sanctis, Quazzico.