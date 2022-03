Hellas Women, prima vittoria in campionato: le gialloblù battono il Pomigliano da già retrocesse

L'Hellas Verona Women conquista finalmente la prima vittoria in campionato, anche se ormai è già troppo tardi per cambiare il verdetto della stagione.

Per le gialloblù, infatti, la precedente sconfitta di Firenze ha sancito la Serie B matematica, dato il solo punto guadagnato fino a quel momento. Nel pomeriggio di ieri, sabato 26 marzo, a Vigasio la squadra di mister Brutti ha centrato il primo successo da già retrocessa, imponendosi 2 a 0 sul Pomigliano Femminile nel match valido per la 18^ giornata. Un tabellino un po' a sorpresa, considerando anche il bisogno delle avversarie di un risultato positivo per continuare a sperare nella salvezza.

Venendo alla cronaca, come riportato sul sito ufficiale del Club scaligero, al 19' arriva il meritato vantaggio per le padrone di casa: Sardu calcia di prima intenzione, sfruttando la respinta corta della difesa avversaria, e trova l'angolino basso alla sinistra del portiere partenopeo. Al 9' della ripresa, sullo sviluppo del corner appena conquistato, Quazzico è bravissima a saltare più in alto di tutte e ad incornare di testa il pallone per il raddoppio.

Il prossimo impegno dell'Hellas sarà quello di domenica 3 aprile (ore 12.30), quando in trasferta affronterà la Roma per la 19^ giornata della Serie A Femminile 2021/22.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

HELLAS VERONA WOMEN - POMIGLIANO FEMMINILE 2-0 (1-0)

Reti: 19' pt Sardu, 9' st Quazzico

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Haaland; Miagkova (da 1' st Oliva), Quazzico (da 26' st Horvat), Ambrosi, De Sanctis; Lotti, Sardu, Jelencic; Pasini (da 19' st Arrigoni), Rognoni, Anghileri (da 12' st Ledri). A disposizione: Gritti, Marchiori, Mancuso, Casellato, Imprezzabile. Allenatrice: Veronica Brutti.

POMIGLIANO FEMMINILE (4-3-2-1): Cetinja; Ejangue, Cox, Apicella, Fusini; Tudisco (da 1' st Banusic), Vaitukaitye (da 48' st Mastrantonio), Ferrario; Rinaldi, Moraca (da 1' st Ippolito); Della Peruta (da 26' st Landa). A disposizione: Fierro, Varriale, Capparelli. Allenatrice: Manuela Tesse

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira (Sez. AIA di Pordenone)

Assistenti: Giorgi (Sez. AIA di Legnano), Vettorel (Sez. AIA di Latina)

NOTE. Ammonite: De Sanctis, Pasini, Ippolito.