L'Hellas Verona Women si chiama fuori dalla corsa salvezza: ko anche con l'Empoli Ladies

Sconfitta di misura per l'Hellas Verona Women, sempre più inguaiato nell'incubo retrocessione. Al Comunale di Vigasio l'Empoli Femminile vince infatti 0 a 1, conquistando tre punti vitali nella lotta salvezza.

Venendo alla cronaca, il primo tempo è prevalentemente equilibrato. La partita si accende alla mezz’ora, con una grande occasione per le gialloblù. Al 31' Sardu recupera palla nella trequarti avversaria e verticalizza per Rognoni: la numero 23 si libera di un'avversaria e dal limite dell’area tira a giro sul secondo palo, ma Cappelletti con un intervento in tuffo riesce a respingere la sua conclusione. Tre minuti più tardi è ancora la squadra scaligera a sfiorare la rete del vantaggio, nuovamente con Rognoni: ancora una volta Capelletti in allungo riesce ad intercettare la sfera e a negare la gioia del gol. Al 38' sono invece le azzurre ad avere l'occasione per portarsi in avanti con Knol, che al volo prova a sorprendere con un pallonetto Haaland, attenta nella parata.

Nella ripresa, entrambi i mister provano a rimescolare le squadre con i cambi. Al 24' arriva una doppia occasione per l'Empoli: prima con Domping, che con un potente destro colpisce la traversa, e sulla ribattuta con Nichele, sul cui tiro Horvat respinge con prontezza sulla linea di porta. Quattro minuti più tardi arriva però il vantaggio ospite con Dompig, che da pochi passi spinge il pallone in rete dopo una respinta di Haaland su colpo di testa di Maia. Il Verona ha una nitida occasione per pareggiare al 35': Rognoni riparte in contropiede e dal fondo della fascia sinistra crossa al centro per Oliva, che di testa colpisce il pallone mandando sul fondo. Senza altri squilli, finisce così il match.

Il prossimo impegno della formazione di Brutti sarà quello di domenica 20 marzo (ore 12.30), quando in trasferta le gialloblù sfideranno la Fiorentina, nel match valido per la 17^ giornata della Serie A femminile 2021/22.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

HELLAS VERONA WOMEN - EMPOLI LADIES 0-1 (0-0)

Rete: 28' st Dompig

Hellas Verona Women: Haaland, Ledri, Sardu, Jelencic, Pasini (da 1' st Arrigoni), Anghileri (da 13' st Oliva), Rognoni, Ambrosi, Lotti (da 13' st Casellato), Imprezzabile (da 25' st Cabrera), Horvat. A disposizione: Keizer, De Sanctis, Marchiori, Miagkova, De Cao. Allenatore: Veronica Brutti.

Empoli Ladies: Capelletti, Knol, Prugna (da 20' st Nichele), Dompig, Cinotti, Mella (da 1' st De Rita), Oliviero, Bellucci, Nocchi (da 9' st Bragonzi), Monterubbiano (da 38' st Silvioni), Maia. A disposizione: Ciccioli, Sacchi, Brscic, Morreale, Binazzi. Allenatore: Fabio Ulderici.

Arbitro: Andrea Calzavara (Sez. AIA di Varese)

Assistenti: Taverna (Sez. AIA di Bergamo), Dell'Olio (Sez. AIA di Molfetta)

NOTE. Ammonite: Horvat, De Rita, Bragonzi.