Hellas Verona Women, la prima gioia è in Coppa Italia: poker al Cittadella

L'Hellas Verona Women ritrova finalmente il sorriso: è arrivata la prima vittoria stagionale.

Le ragazze di mister Pachera, all'esordio in Coppa Italia Femminile, hanno vinto per 4 a 1 al centro sportivo di Tombolo contro il Cittadella, al termine di un'ottima prestazione di squadra che ha visto andare a segno quattro diverse gialloblù.

Venendo alla cronaca, come riportato sul sito ufficiale del Club, a passare subito in vantaggio è proprio la formazione scaligera con Ambrosi che, al 10', batte Toniolo sullo sviluppo di un calcio di punizione calciato da Lotti. Al termine della prima frazione di gara, però, arriva il pareggio del Cittadella con Lattanzio su calcio di rigore. La ripresa è tutta di marca gialloblù: al 2' Rognoni riporta in vantaggio il Verona sfruttando un cross dalla destra di Nilsson. Al 17' è Errico a battere il portiere granata con un tiro da fuori area che va ad insaccarsi all'incrocio dei pali, mentre al 38' Cedeno cala il poker sfruttando un bellissimo assist di Rognoni e battendo Toniolo in anticipo. Per Cedeno si tratta della terza rete consecutiva, mentre per Ambrosi, Errico e Rognoni quelle realizzate sono le prime marcature stagionali.

Il prossimo impegno dell'Hellas Verona Women è in programma per sabato 30 ottobre, alle ore 14.30, sul campo del neopromosso Pomigliano, in provincia di Napoli.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

CITTADELLA WOMEN - HELLAS VERONA WOMEN 1-4 (1-1)

Rete: 10’ pt Ambrosi, 41’ pt Lattanzio (rig.), 2’ st Rognoni, 17’ st Errico, 38’ st Cedeno

Cittadella Women: Toniolo, Peruzzo, Masu, Domi (Lovato), Lattanzio, Fracaros (Zanni), Ponte (Zorzan), Corazzi, Vecchione (Begal), Novelli (da 1' st La Rocca), Ripamonti. A disposizione: Peressotti, Meneghetti, Meggiolaro. Allenatore: Salvatore Colantuono

Hellas Verona Women: Keizer, Ledri (da 38' st Oliva), Dahlberg (da 1' st Errico), Nilsson, Cedeno, Rognoni, Ambrosi, Mancuso (da 20' st Anghileri), Lotti (da 20' st Sardu), Quazzico (da 38' st Rizzioli), Horvat. A disposizione: Gritti, Errico, De Sanctis, Catelli, Zoppi. Allenatore: Matteo Pachera

Arbitro: Riccardo Fichera (Sez. AIA di Milano)

Assistenti: Gervasoni (Sez. AIA di Bergamo), Cavalli (Sez. AIA di Bergamo)

NOTE. Ammonita. Peruzzo.