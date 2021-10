Hellas Verona Women, dopo i gol servono i punti. Pachera: «Sbloccata la fase realizzativa, ora si può fare di più»

Il tecnico delle gialloblù ha parlato alla vigilia della sfida casalinga contro la Fiorentina: «Giocheremo contro una squadra che ha qualità in tutti i reparti. In questo momento lottare su ogni pallone è per noi fondamentale»

L'Hellas Verona Women ha trovato la via del gol, ma non basta: adesso servono i punti.

Dopo la sconfitta di Empoli, match in cui le gialloblù hanno trovato la prima rete stagionale ad opera di Cedeño, le ragazze di mister Matteo Pachera incontreranno ora la Fiorentina.

Come ben analizzato sul sito ufficiale del Club femminile, le avversarie viola di Patrizia Panico sono attualmente a quota 6 punti in campionato, tutti ottenuti nelle ultime settimane. La Fiorentina è infatti reduce da due vittorie consecutive, conquistate negli ultimi due turni contro Lazio e Sampdoria, che hanno permesso alla formazione toscana di recuperare quota in classifica dopo le tre sconfitte rimediate in avvio di stagione rispettivamente contro Sassuolo, Juventus e Napoli.

Così il tecnico scaligero alla vigilia dell'incontro:

«Le ragazze sono in forma e in settimana si sono allenate bene. Giocheremo contro una squadra che ha qualità in tutti i reparti come la Fiorentina. Dovremo essere brave a togliere loro certezze, soprattutto in fase di palleggio, cercando di non farle giocare, aggredendo alto e con la giusta determinazione. A Empoli le ragazze si sono sbloccate in fase realizzativa, ma oltre a questo so che questo gruppo ha le qualità per fare molto di più. Specialmente in questo momento della stagione, lottare su ogni singolo pallone è per noi fondamentale. Questa deve essere la mentalità da portare in campo. Tifosi? Avere il pubblico affianco è sempre un piacere, oltre che uno stimolo e una motivazione in più per dimostrare che siamo una squadra da Serie A»??.

L'Hellas Verona Women scenderà in campo domani, domenica 10 ottobre, allo Stadio Comunale di Vigasio di Verona. La partita, valida per la 6^ giornata della Serie A femminile, avrà inizio alle ore 12.30. Arbitro della sfida sarà Francesco D'Eusanio (Sez. AIA di Faenza), mentre gli assistenti saranno Francesco Tagliaferri (Sez. AIA di Faenza) e Davide Merciari (Sez. AIA di Rimini).