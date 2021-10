Hellas Verona Women, Cedeño e Jelencic convocate in Nazionale

Le due calciatrici dell'Hellas Verona Women, Lineth Cedeño e Ana Jelencic, sono state convocate da Panama e Croazia per i match che coinvolgeranno prossimamente le due Nazionali.

Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Club gialloblù femminile:

«Doppia chiamata dalle rispettive selezioni nazionali per le gialloblù Lineth Cedeño e Ana Jelencic, in vista degli impegni ufficiali delle prossime settimane che coinvolgeranno Panama e Croazia.

L'attaccante numero 19 del Verona si unirà alla nazionale panamense, impegnata contro la Repubblica di Trinidad e Tobago in due match amichevoli differenti, che si disputeranno il 17 e 26 ottobre prossimi.

La Croazia di Ana Jelencic scenderà invece in campo per le sfide di Qualificazione ai Mondiali di Australia e Nuova Zelanda: a Castel di Sangro - allo stadio 'Teofilo Patini' - sfiderà l'Italia nella giornata di venerdì 22 ottobre (ore 17.30), mentre la seconda trasferta è in programma al 'Letzigrund Stadion' di Zurigo (ore 17.30), nella sfida alla Svizzera fissata per martedì 26 ottobre».