Hellas Verona, ufficiale il riscatto di Simeone da parte del Napoli

Il Napoli ha riscattato ufficialmente Giovanni Simeone dall'Hellas.

L'anno scorso, Simeone è passato agli azzurri in prestito oneroso per una cifra intorno ai 3 milioni di euro. Con l'acquisto a titolo definitivo altri 12 ne saranno versati ora al Verona da parte del Club partenopeo: un'operazione, dunque, da 15 milioni complessivi. Da ricordare che l'Hellas ne aveva pagati in totale 12 al Cagliari per il cartellino dell'attaccante argentino.

Ecco il comunicato ufficiale della società scaligera:

«Hellas Verona FC comunica che la società SSC Napoli ha esercitato l’opzione di acquisto, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Simeone. Hellas Verona FC augura a Giovanni le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva».

Per il centravanti contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento fino al 2027.