Hellas Verona, Simeone riscattato dal Cagliari

Giovanni Simeone è a tutti gli effetti un giocatore dell'Hellas.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, e come già anticipato anche da altre testate, la società scaligera ha esercitato l'opzione di riscatto sul cartellino dell'attaccante argentino.

Un'operazione chiusa a 10,5 milioni di euro, col Verona che è riuscito ad ottenere un leggero sconto dal Cagliari rispetto a quanto era stato concordato tra le parti la scorsa estate (prestito oneroso da 1,5 milioni più 12 per l'eventuale riscatto).

Molte sono le squadre interessate al Cholito, autore di 17 gol in campionato, per cui rimane da capire quante siano le effettive probabilità che possa rimanere in maglia gialloblù anche la prossima stagione.