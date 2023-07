Hellas, sette gol con il Primiero per iniziare bene la stagione

Si è conclusa con il punteggio di 7-0 la prima amichevole ufficiale dell'Hellas in ritiro: contro la formazione dilettante locale, l'US Primiero, la squadra scaligera si è aggiudicata il match grazie alla rete di Hongla e alla doppietta di Lazovic nel primo tempo, e ai gol di Mboula, il primo con la nuova maglia, Doig, Braaf - su calcio di rigore conquistato da Kallon - e di Diao.

Ottanta i minuti nelle gambe per i gialloblù, che hanno disputato due tempi da 40'. Nella ripresa nove i cambi effettuati dal primo minuto del secondo tempo per mister Baroni, che ha dato spazio nel finale anche al giovane attaccante Diao e a Cisse, che hanno preso il posto di Mboula e Hongla, gli unici due dell'undici iniziale rimasti in campo.

Il prossimo impegno del Verona sarà quello di giovedì 20 luglio, alle ore 17, quando al centro sportivo intercomunale di Mezzano sfiderà la Top 22 Calcio Veronese, nella seconda amichevole della pre-season. La squadra nella mattinata di oggi, lunedì 17 luglio, osserva una mezza giornata di riposo, per tornare in campo per una nuova seduta di allenamento alle ore 17 di questo pomeriggio.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights del test match:

HELLAS VERONA-PRIMIERO 7-0

Reti: 16' Hongla, 21' e 38' Lazovic, 46' Mboula, 59' Doig, 64' Braaf (rig.), 74' Diao

HELLAS VERONA: Perilli, Faraoni, Lazovic, Djuric, Cabal, Hongla, Cisse, Mboula, Magnani, Ngonge, Dawidowicz

A disposizione: Chiesa, Amione, Doig, Hien, Braaf, Ghilardi, Joselito, Diao, Kallon

Allenatore: Marco Baroni

PRIMIERO: Scalet, Brunet, Gaio, Corona, Iagher, De Bonda, Korri, Simion, Gobber, Nicoletto, Gaio

A disposizione: Brandstetter, Boffa, Orsolin, Funai, Dalla Giustina, Bettega, Bernardin, Debortolis, Zugliani, Bettega, Pistoia

Allenatore: Alberto Zagonel

Arbitro: Denise Perenzoni (Sez. AIA di Rovereto)

Assistenti: Stefano Petarlin (Sez. AIA di Vicenza), Luca Zanin (Sez. AIA di Vicenza)